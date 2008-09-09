Прем’єр підозрює губернаторів у спробі заколоту

Харків. 9 вересня. УНІАН. Прем’єр Юлія Тимошенко сподівається, що президент Віктор Ющенко не піде на запровадження прямого президентського правління, хоча, за словами прем`єрки, такий сценарій існує.

Про вона сказала це в ефірі каналу ICTV, пояснюючи свою заяву на прес-конференції, що деякі дії президента можуть потягти за собою імпічмент.

"Зараз деякі губернатори, безумовно, під тиском – я не думаю, що вони могли таке зробити – плюс частина громадських організацій за проханням секретаріату президента звернулись до президента ввести пряме президентське правління", - сказала Тимошенко.

"Що це таке? Я хочу, щоб мені пояснили, що таке пряме президентське правління при наявності діючої конституції. Це всупереч конституції. Силою. Це значить, агресія", - обурилась вона.

"Я не вірю в такі сценарії, не хочу, щоб вони розглядалися в країні. І якщо губернатори проголошують пряме президентське правління – це є прямий заклик до держперевороту. Я думаю, що якщо щось серйозне з цього виникне, ми будемо і парламент збирати", - зазначила прем’єр.

"Але я думаю, що це якась нерозумна емоція, ненормальні дії. Я сказала, щоб це зупинити, щоб президента на такий шлях не штовхали. Я не вірю, що президент на такий шлях погодиться", - додала Тимошенко.

Українська правда