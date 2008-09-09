«XXI Сторіччя» зробить «задній хід»

Харків. 9 вересня. УНІАН. Девелоперська компанія «XXI Сторіччя», має намір обмежити інвестиції в проекти нерухомості до відновлення стійкого зростання економіки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

«Враховуючи, що світова криза фінансової ліквідності впритул підійшла до України, попереджуючи ситуацію, «XXI Сторіччя» скорочує адміністративні витрати і обмежує інвестиційні вкладення. У зв`язку з ринковою ситуацією і зміною кількості проектів у стадії активної реалізації для забезпечення ефективного функціонування і відповідно до відкоректованої стратегії «XXI Сторіччя» частково скорочує кількість персоналу», - говориться в повідомленні.

У компанії також зазначили, що основний фокус до періоду відновлення стійкого зростання економіки буде спрямовано на реалізацію профільних проектів у комерційній нерухомості, а також житловій нерухомості преміум-класу, які в короткостроковій і середньостроковій перспективі будуть найбільш затребувані ринком.

Довідка УНІАН. Компанія «XXI Сторіччя» - провідний український девелопер.

З грудня 2005 року акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі (залучено 139 млн. дол.). У травні 2007 року компанія здійснила випуск євробондів і залучила 175 млн. дол. під розвиток проектів нерухомості в Україні.

На першу половину 2007 року в портфелі компанії було 4,9 млн. квадратних метрів у торговій, офісній, готельній, логістичній і житловій нерухомості.

Вартість чистих активів компанії «XXI Сторіччя» у 2007 році становила 1,8 млрд. дол. Чистий прибуток компанії в 2007 році становив 1,37 млрд. дол. (у 2006 році - 197,4 млн. дол.).