Аваков привітав мусульман з нагоди священного місяця Рамадан

Харків. 19 вересня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ привітав мусульманські релігійні громади Харкова з нагоди священного місяця Рамадан.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, слова подяки

за великий внесок мусульманських громад Харківщини у вирішення різних соціально-економічних питань, розвиток духовності та активну благодійну діяльність губернатор висловив під час урочистої зустрічі з нагоди свята, яка пройшла в Узбецькому культурному центрі «Навруз».

Керівник області вручив Почесні грамоти облдержадміністрації релігійній громаді мусульман сунітського толку і мусульманській релігійній громаді «Нур-Азербайджан».

В урочистій зустрічі взяли участь заступник голови облдержадміністрації Ярослав ЮЩЕНКО, представники мусульманських релігійних громад «Нур-Азербайджан», «Милість», «Баракят», а також представники національно-культурних громад Харкова.