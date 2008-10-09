В Україні стартував інтернет-ресурс «Діти»

Харків. 9 жовтня. УНІАН. 8 жовтня почав роботу інтернет-ресурс «Діти» (http://ditu.gov.ua) - сайт Державного департаменту з питань усиновлення та захисту прав дитини, де буде зібрана вся інформація щодо «дитячої» політики в Україні.

Інформаційний ресурс був створений Державним департаментом з питань усиновлення та захисту прав дитини за підтримки Міжнародного добродійного фонду «Фонд Олександра Фельдмана», повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата.

Це перший в Україні інтернет-ресурс, який міститиме всю необхідну інформацію щодо усиновлення, встановлення опіки і турботи над дитиною, розвитку сімейних форм виховання в Україні. Сайт міститиме інформацію щодо кроків, які необхідно зробити сім`ї, яка вирішила усиновити або взяти на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківської турботи, переліку державних установ та громадських організацій, які піклуються захистом прав дитини, профільної нормативної бази. Кожен, хто бажає усиновити дитину, може знайти необхідну інформацію щодо підготовки необхідних документів, адрес служб та установ.

На веб-сайті розміщені адреси і телефони обласних служб у справах дітей, а також державних програм, спрямованих на захист прав дитини.

Веб-серверу сайт містить розділи, в яких знаходиться інформація щодо усиновлення, сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської турботи, дій щодо подолання безпритульності дітей; реформування інтернатних закладів, захисту прав дитини.

Організатори відзначають, що «мета проекту – щоб кожна дитина в Україні, позбавлена батьківської турботи, знайшла сім`ю, а застаріла інтернатна система виховання дітей-сиріт припинила своє існування».

МБФ «Фонд Олександра Фельдмана» підтримує програму реформування інтернатних закладів в Україні і реалізує власну програму захисту прав на сімейне виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської турботи.

«Ми підтримали цей проект, оскільки вважаємо, що інформації про саму процедуру і механізм усиновлення, хід реформи інтернатів, захисту прав дитини сьогодні в Україні недостатньо, а інтернет-ресурс, який концентруватиме такі дані, просто необхідний. Сьогодні я або будь-який інший користувач може зайти в інтернет і отримати уявлення про те, що відбувається у сфері захисту прав дитини, до кого звертатися за консультацією. З 1 жовтня ми запустили інформаційний проект на 5 каналі – це ролики про дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки. Я зареєстрував у ВРУ проект закону «Про Уповноваженого ВРУ з прав дитини», сьогодні запускається інтернет-сайт «Діти». Сподіваюся, всі ці практичні кроки допоможуть поліпшити життя кинутих дітей, наповнити його фарбами дитинства», - відзначив О.ФЕЛЬДМАН.

Довідка: на сьогодні в Україні живуть 103 тис. дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської турботи. Зокрема, під опікою знаходиться понад 64 тис. дітей. У приймальних сім`ях і дитячих будинках сімейного типу виховуються 5 тис. 960 дітей, ще 26 тис. знаходяться в інтернатних закладах.

За 8 місяців 2008 р. громадянами України усиновлено 1387 дітей, що на 25% більше в порівнянні з відповідним періодом 2007 р.