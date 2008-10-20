В області тепло отримали 75% об’єктів соцсфери

Харків. 20 жовтня. УНІАН. На сьогодні 75% об’єктів соціальної сфери і 31% житлових будинків Харківщини підключені до системи централізованого опалення.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у пресслужбі Харківської ОДА з посиланням на начальника головного управління житлово-комунального господарства Андрія БЕСАРАБА.

Він повідомив, що на сьогодні питання лімітів і договорів на постачання газу вирішене на Роганському промвузлі, котельних лікарняного комплексу, підприємством «Чугуївтепло», Боровським, Вовчанським, Красноградським та Лозівським районними підприємствами. Залишається невирішеним питання виділення лімітів по Харківському району, Дирекції розвитку інфраструктури територій, по м. Харкову та місту Первомайський.

«Що стосується Первомайського, – сказав А.БЕСАРАБ, – ми неодноразово зустрічалися з керівництвом ДК «Газ України», але питання остаточно не вирішене».

«Борг 6 млн. грн. ТЕЦ «Хімпрому» вони зобов’язують нас «повісити» на нове підприємство «Первомайські теплові мережі», – додав начальник ГУ житлово-комунального господарства.