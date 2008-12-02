Рогозін лякає Україну розпадом

Харків. 2 грудня. УНІАН. Україні загрожує розпад, якщо вона вступить в НАТО, заявив постійний представник РФ при НАТО Дмитро Рогозін в інтерв`ю Британській телерадіомовній корпорації Бі-бі-сі.

Майбутнього вівторка у Брюсселі пройде засідання глав МЗС країн Північноатлантичного альянсу, де, серед інших питань, обговорюватиметься можливість приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО.

За словами Рогозіна, якщо українське керівництво форсує вступ України в НАТО, це спровокує "тотальну політичну кризу в країні", яка вже декілька місяців і так страждає від чергового внутрішнього протистояння між протиборчими політичними силами.

"В порівнянні з цим, нинішня нестабільність здасться мильною оперою. У широкому сенсі слова, існує реальна загроза розпаду української держави", - заявив російський дипломат.

Він додав, що Росія продовжує побоюватися наближення НАТО до своїх кордонів.

"Коли цей ворожий політичний блок наближається до наших кордонів, це надзвичайно тривожний сигнал", - сказав Рогозін.

Згідно з розшифровкою інтерв`ю, поширеною Бі-бі-сі, російський постпред не посоромився порівняти політиків країн НАТО з собаками.

"На жаль, багато натівських політиків дивляться на світ, я вибачаюся, як собаки. Собаки бачать світ не в кольорі, а чорно-білим. Для нас НАТО - це ворожий політичний блок, тому що вступ у НАТО для нас закритий - вони ніколи нас туди не запросять", - відзначив Рогозін.

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