У парламенті створена коаліція

Харків. 9 грудня. УНІАН. Новообраний спікер Верховної ради Володимир Литвин оголосив про створення коаліції БЮТ, НУНС та Блоку Литвина.

Це стало першою ж заявою спікера після того, як він зайняв крісло у президії Верховної ради. До цього Литвин додав, що наразі є необхідна кількість підписів від усіх трьох фракцій новоствореної коаліції та що документи про це ще потребують опублікування.