У парламенті створена коаліція
17:53, 09 грудня 2008Харьків
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Про це оголосив новий голова ВР
Харків. 9 грудня. УНІАН. Новообраний спікер Верховної ради Володимир Литвин оголосив про створення коаліції БЮТ, НУНС та Блоку Литвина.
Це стало першою ж заявою спікера після того, як він зайняв крісло у президії Верховної ради. До цього Литвин додав, що наразі є необхідна кількість підписів від усіх трьох фракцій новоствореної коаліції та що документи про це ще потребують опублікування.
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