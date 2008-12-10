Долар на міжбанку знову подорожчав

Харків. 10 грудня. УНІАН. Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,5150/7,6050 грн., на 11:00 ціни виросли до 7,6200/7,6800 грн., а на 12:00 знизились до 7,6150/7,6600 грн., на час закриття цінові рівні встановилися на значеннях 7,6000/7,6500 грн.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», Нацбанк о 17:30 оголосив про вихід на ринок з інтервенцією долара на аукціоні з ціною відсікання 7,44 грн.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2630/0,2710 грн., на 11:00 ціни піднялися до 0,2670/0,2750 грн. На час закриття торгів ціни концентрувалися в діапазоні 0,2680/0,2750 грн. У Росії курс долар-рубль впав і становить 27,8781(-0,1114) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2981/1,2983 дол. США, а на 17:30 виросли до 1,3030/1,3032 дол. США.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,7530/9,8760 грн., на 11:00 ціни, слідом за доларом, пошли вгору - 9,8740/9,9580 грн., а на 12:00 знизились до 9,8455/9,9095 грн. На час закриття торгової сесії цінові показники EUR/UAH знову піднялися і досягли рівня 9,9005/9,9715 грн.