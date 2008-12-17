Концерн АВЕК занепокоєний ситуацією довкола «Сирів Бурлаку»

Харків. 17 грудня. УНІАН. Керівництво Концерну АВЕК висловило занепокоєння з приводу ситуації, що склалася на підприємстві «Сири Бурлуку», та позицією місцевої райдержадміністрації.

«Ми не менш, ніж районна і обласна влада стурбовані ситуацією на заводі «Сири Бурлуку», - йдеться у заяві Концерну, переданій УНІАН.

«Якщо для чиновників, труднощі з якими зустрічається підприємство в умовах гострої економічної кризи, це всього лише проблема погіршення підвідомчої економічної статистики (саме це хвилює чиновників, а не доля людей), то для нас, це питання відповідальності перед трудовим колективом і питання існування бізнесу, в розвиток якого протягом кількох років вкладалися колосальні сили і кошти» - зазначають автори заяви.

«Завод «Сири Бурлуку», - наголошують вони, - сьогодні зазнає тих же об`єктивних труднощів, що й тисячі українських підприємств різного профілю та форм власності. Проте, замість того щоб думати про збереження виробництва і антикризові заходи – Великобурлуцька райадміністрація зайнялася спекуляціями на економічних труднощах підприємства і соціальних проблемах колективу».

«Ми не почули, - йдеться в заяві, - жодної здорової пропозиції про порятунок підприємства і збереження робочих місць від представників місцевої влади. Ми не побачили елементарного бажання шукати шляхи виходу з ситуації, що склалася. За весь час взаємодії з районною владою – ми звикли зустрічатися тільки з дрібним шантажем, шкурницькими інтересами та особистою кон`юнктурою чиновників».

«Нову хвилю «наїздів» на бізнес, який в нинішніх умовах намагається зробити все, щоб зберегти робочі місця і виробництво» - керівництво Концерну пов`язує «виключно з бажанням остаточно паралізувати роботу підприємства і «добити» його на догоду політичній кон`юнктурі. Керівництво АВЕКУ вважає, що «останні заяви районних чиновників цинічно спрямовані на спробу дестабілізації суспільно-політичної ситуації на місцях з метою дискредитації Кабінету міністрів України і представників політичних сил, що створили нову парламентську коаліцію».

«Важко не відмітити, - зазначають автори заяви, - очевидну синхронність у діях окремих представників місцевої влади і різних кишенькових профспілок (за якими стоять певні політичні сили) в різних регіонах України, які в умовах кризи підбурюють людей до акцій протесту і шантажують центральні органи влади «весняними бунтами».

Керівництво Концерну вірить, що «жителі Великобурлуцького району гідно оцінять «роботу» нинішньої районної адміністрації, яка намагається позбавити їх останніх коштів для існування і вплуталася в небезпечні політичні ігри».

Керівництво Концерну АВЕК висловило сподівання, що «у нинішнього голови Великобурлуцької райадміністрації В.СЛИША вистачить мужності й честі визнати свою некомпетентність і добровільно піти у відставку, звільнивши своє крісло для професіональніших менеджерів, здатних вирішувати соціально-економічні проблеми району».