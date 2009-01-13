НБУ заборонив банкам міняти курс валют протягом дня

Харків. 13 січня. УНІАН. З 13 січня 2009 р. курси купівлі-продажу іноземних валют за гривні в касах банків, в їх окремих підрозділах, а також у пунктах обміну валют мають встановлюватися щодня до початку робочого дня виключно згідно з наказом (розпорядженням) голів правління цих банків.

Про це сказано в листі Національного банку України №28-212/124-388 від 12 січня 2009 р.

«Керівники окремих підрозділів банків не мають права самостійно встановлювати курси продажу і купівлі іноземних валют», - йдеться в листі.

Відповідальність за дотримання вимог, викладених у листі Нацбанку, несуть голови правлінь комерційних банків.