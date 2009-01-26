СП: Аваков і Добкін не підневільні

Харків. 26 січня. УНІАН. Заступник глави Секретаріату Президента Роман БЕЗСМЕРТНИЙ відкидає звинувачення з боку прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо нібито заборони Президента головам обласних державних адміністрацій брати участь в нарадах, ініційованих урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Замість того, щоб разом з парламентом розглянути зміни до закону про бюджет, ми чуємо звинувачення від прем’єр-міністра на адресу Президента, що він нібито не пускає до неї на нараду голів адміністрацій чи посадових осіб органів місцевого самоврядування», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він додав, що за інформацією Секретаріату, сьогодні на двох нарадах в КМУ відряджені заступники голів ОДА, відповідальні за профільні питання.

«Тому звинувачувати будь-кого в тому, що місцеві адміністрації не реагують на запрошення на проведення нарад, з нашої точки зору, абсолютно необґрунтовано», - наголосив Р.БЕЗСМЕРНИЙ.

Крім цього, за його словами, в Секретаріаті глави держави розуміють, що подібні наради є «просто масовкою». За його словами, керівники областей після цього повертаються назад «з тими самими проблемами, з якими їхали до уряду».