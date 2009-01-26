У Полтаві відбулося свято сала

Харків. 26 січня. УНІАН. У неділю в Полтаві відбулося свято сала.

Як передає кореспондент УНІАН, охочих спробувати обіцяного напередодні сала в шоколаді і просто розважитися виявилося понад тисяча осіб. Організатори свята потурбувалися, щоб ніхто не нудьгував: звучали народні пісні, танці, проводилися конкурси, за перемогу в яких дарували шматок сала і пляшку горілки.

Жителів обласного центру привітав голова міськради Андрій МАТКОВСЬКИЙ. Він побажав полтавчанам добре відсвяткувати і сказав, що з таким салом криза українців не налякає.

”Без сала ніде не обходиться. Салом ми на роботі перекушуємо і у відрядженні теж. Ну а полтавчани, мабуть, ще з великою повагою відносяться до сала, бо у нас є хороші фахівці, великі гурмани сала. У нас є справжній інститут свиноводства, пам`ятники салу”, - сказав міській голова Полтави.

Під час свята голова правління ТОВ ”Агрофірма ”Маяк”, депутат Полтавської обласної ради Тетяна КОРОСТ подарувала А.МАТКОВСЬКОМУ двох запечених поросят. Міський голова подякував за подарунок, проте поросят не забрав. Він сказав, що поросята більше потрібні дітям з інтернатів, щоб і вони теж відзначили свято сала.

Кмітливий ведучий не розгубився - провів аукціон і виторгував за них по тисячі гривень. Виручені гроші разом з поросятами пообіцяли віддати на доброчинність.