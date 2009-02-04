Курс долара в столичних обмінниках

Харків. 4 лютого. УНІАН. Середній курс купівлі долара США в комерційних банках України сьогодні збільшився на 0,2% порівняно з 3 лютого, і становив 8,13 грн., продажу – збільшився на 0,1% – до 8,32 грн.

Про це повідомляє Finance.ua.

Середній курс купівлі євро в комбанках України сьогодні збільшився на 1% порівняно з 3 лютого і становив 10,47 грн., продажу – на 1,3% – до 11,02 грн.

Середній курс купівлі російського рубля в Україні збільшився на 0,3% порівняно з 3 лютого і сьогодні становив 0,2023 грн., курс продажу знизився на 0,3% – до 0,25 грн.

Середній курс купівлі американської валюти в комбанках Києва сьогодні збільшився на 0,1% порівняно з 3 лютого і становив 8,18 грн., продажу – на 0,1% - до 8,34 грн.

Євро в столиці купують у середньому по 10,47 грн. (на 1% дорожче, аніж 3 лютого), продають по 11,02 (на 1,3% дорожче).

Комбанки столиці пропонують купити російські рублі в середньому по 0,206 грн. (на 0,7% дорожче, аніж 3 лютого), продають по 0,25 грн. (на 0,8% дешевше).

Курс валют, встановлений на сьогодні в банках столиці:

«ПроКредит Банк»: долар США – 8,15/8,35 грн., євро – 10,40/11,00 грн., рубль – 0,195/0,24 грн.;

«VAB Банк»: долар США – 8,15/8,35 грн., євро – 10,50/11,15 грн., рубль – 0,20/0,245 грн.;

«Укргазбанк»: долар США – 8,00/8,30 грн., євро – 10,30/10,80 грн., рубль – 0,20/0,24 грн.

Офіційний курс гривні до долара США сьогодні не змінився і становить 7,70 грн. Офіційний курс гривні до євро сьогодні збільшився на 0,7% – 9,89373 грн., до російського рубля на 0,1% – 0,21284 грн.