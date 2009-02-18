Головний тренер Металіста в лікарні (фото)

Харків. 18 лютого. УНІАН. Сьогодні вранці головний тренер харківського Металіста Мирон МАРКЕВИЧ і генеральний директор ФК «Металіст» Сергій ВОЛИК побували в міста Генуя.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», М.МАРКЕВИЧ і С.ВОЛИК відвідати хлопчика з України на ім`я Володимир, який вже впродовж трьох років лікується в цій лікарні.

Цей медичний заклад створений для допомоги в лікуванні складних захворювань дітей та дорослих є одним з кращих у Європі.

Як завірили лікарі, постійне спілкування лише збільшить можливість швидкого одужання Володимира. М.МАРКЕВИЧ і С.ВОЛИК вручили дитині подарунки від футбольних клубів «Металіст» і «Сампдорія». Вони побажали хлопчикові швидкого одужання і повернення на батьківщину. Володимир у свою чергу пообіцяв, що сьогодні неодмінно підтримає українську команду, спостерігаючи за грою по телевізору.

Фото надане прес-службою ФК «Металіст»