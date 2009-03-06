До виконання жорстких вимог МВФ справа не дійде - Фельдман

Харків. 6 березня. УНІАН. До реального виконання зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом справа не дійде.

Так прокоментував жорсткі умови надання Україні чергового траншу МВФ народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН, повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі бютівця.

«Гроші потрібно брати, тому що вони потрібні сьогодні Україні. Як ми знаємо з усього нашого багаторічного досвіду взаємин з МВФ, ніякі умови ніколи до ладу не виконувалися, і на це МВФ завжди «закривав очі». МВФ – це міжнародна бюрократична організація, у якої така робота, – давати гроші і щось вимагати, потім писати звіти, доповіді. Це такі правила – вони дають свої побажання, ми беремо гроші і думаємо, як потім «з`їхати». У МВФ, я думаю, теж чудово розуміють, що ніхто напередодні президентських виборів не збирається це виконувати» - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Що стосується самих умов надання фінансування МВФ, то на думку О.ФЕЛЬДМАНА, вони носять «риторичний» характер, і з багатьма з них важко не погодитися в принципі. Дійсно, потрібно проводити пенсійну реформу, щоб, виходячи на пенсію, люди могли отримувати хоча б 50% доходів, які у них були, коли вони працювали. Ніхто не сумнівається, що колись доведеться підвищувати і вік виходу на пенсію. Потрібно наводити лад у системі пільг і підвищувати доходи людей до того рівня, коли їм не потрібні будуть житлові субсидії. Однозначно потрібно, щоб підприємства-споживачі почали платити ринкову ціну за газ, інакше платник податків фінансуватиме з власної кишені преференції для приватного бізнесу. Ніхто не сперечається, що після економічної кризи доведеться повертатися і до наболілого питання про податкову реформу. Податки дійсно потрібно підвищувати, але не для малого та середнього бізнесу, і не для середнього класу, а лише для заможних людей, яких в Україні досить багато.

О.ФЕЛЬДМАН вважає, що «на одну лише розробку всіх цих реформ підуть місяці, а на проведення – роки. А там вже і віддавати потрібно буде. До того ж, і криза давно вже закінчиться. Отже, якщо без політичної істерії, то можна сказати, що у своєму листі до МВФ українська влада завірила наших іноземних партнерів, що вони не заперечують проти проведення таких реформ».

Як повідомлялося раніше, серед умов надання чергової позики Україні МВФ наполягає на збільшенні віку виходу на пенсію, ліквідації пільг населенню по оплаті послуг ЖКГ, підвищення внутрішніх цін на газ до рівня світових, збільшення податкового навантаження тощо.