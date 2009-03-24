Курси валют у банках Харкова

Долар 8,15 – 8,25

Харків. 24 березня. УНІАН. Комерційні банки Харкова встановили такі курси валют на 24 березня: Мегабанк – купівля долара - 8,15 грн. (продаж - 8,35 грн.), євро - 10,7 грн. (11,35 грн.), Меркурій - 8,18 (8,33), 11 (11,5), Реал-банк - 8,22 (8,3), 11 (11,32), Базис - 8,25 (8,32), 10,9 (11,45) відповідно, інформує SQ. Як повідомляв УНІАН, на 24 березня Нацбанк установив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 770.0000 (на 23 березня – 770.0000), 100 EUR – 1043.9660 (на 23 березня – 1043.2730), 10 RUR – 2.3121 (на 23 березня – 2.3038).

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