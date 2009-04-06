У Харкові новий начальник ДАБК

Харків. 6 квітня. УНІАН. Наказом Мінрегіонбуду від 1 квітня 2009 року начальником територіального органу Державної архітектурно-будівельної інспекції – Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю в Харківській області призначений Олександр МАЛЬЦЕВ.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, О.МАЛЬЦЕВ - професійний будівельник, автор семи винаходів в будівництві, має досвід роботи на керівних посадах в будівельній галузі). Нового начальника наприкінці тижня було представлено колективу інспекції.

Телефоном з Києва О.МАЛЬЦЕВ висловив свою думку з приводу ситуації, що склалася останнім часом у Харківському ДАБКу.

«Сподіваюся, що ми всі разом справлятимемося, і, в першу чергу, тому що кадрові зміни підтримувала й міська рада в особі міського голови Михайла ДОБКІНА. Вийшло, що якраз і самі виробничники, будівельники, всі розуміли, що якщо не поміняти стосунки між будівельниками та контролюючими органами, то нічого доброго з цього не буде. Повинні бути нормальні цивілізовані стосунки – це найголовніше на сьогодні. Ніхто не збирається порушувати закони, всі збираються їх виконувати, але вимоги повинні бути адекватні до всіх дій», - передає слова нового керівника сайт міськради.