Земля під Києвом подешевшала

Харків. 5 травня. УНІАН. Середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне будівництво у квітні ц.р. знизилася на 7,96%, або 329 дол. США – до 3 803 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок знизилася у Києво-Святошинському районі на 5,76% (381 дол.) – до 6 229 дол./сотка, Обухівському – на 8,51% (424 дол.) – до 4 554 дол./сотка, Бориспільському – на 9,56% (416 дол.) – до 3 938 дол./сотка, Броварському – на 10,02% (328 дол.) – до 2 945 дол./сотка, Васильківському – на 10,74% (299 дол.) – до 2 485 дол./сотка, Вишгородському – на 8,80% (282 дол.) – до 2 921 дол./сотка, Кагарлицькому – на 7,54% (111 дол.) – до 1 366 дол./сотка, Макарівському – на 6,49% (120 дол.) – до 1 725 дол./сотка; Бородянському – на 8,39% (165 дол.) – до 1 799 дол./сотка; Фастівському – на 7,55% (93 дол.) – до 1 134 дол./сотка і Баришевському районі – на 9,02% (104 дол.) – до 1 053 дол./сотка.

Обсяг пропозицій земельних ділянок від усієї сукупності виставлених на продаж об`єктів в одинадцяти районах Київської області становить: у Макарівському районі – 14%, Бориспільському – 12%, Васильківському – 12%, Києво-Святошинському – 13%, Броварському – 13%, Обухівському – 6%, Бородянському – 7%, Вишгородському – 9%, Кагарлицькому – 5%, Баришевському – 4%, Фастівському – 5%.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість землі у передмісті Києва під котеджне

будівництво у першому кварталі ц.р. знизилася на 20,13%, або 1 041 дол. – до 4 132 дол. за сотку; у 2008 році – на 11,78% (691 дол.) – до 5 173 дол. за сотку.

Довідка УНІАН. Компанія «SV Development» з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості і котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.