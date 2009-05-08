В Україні підвищено абонплату за телефони

Харків. 8 травня. УНІАН. Із сьогоднішнього дня в Україні підвищено абонентну плату за користування телефоном у містах та інших населених пунктах.

Про це йдеться в рішенні Національної комісії з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) №1491 від 28 квітня 2009 року «Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги» (зареєстровано в Мін’юсті 30 квітня 2009 р. під №395/16411), яке сьогодні опубліковане на офіційному сайті Верховної Ради.

Дане рішення набуває чинності з дня його офіційної публікації.

Згідно з наданою інформацією, підвищено розмір абонентної платні за користування телефонним апаратом: у містах і райцентрах для населення й установ бюджетної сфери з похвилинною оплатою розмов – на 20%, без похвилинної оплати – на 15%; для інших категорій користувачів – на 10%. У селах і селищах міського типу для всіх категорій користувачів розмір абонентної плати за користування телефонним апаратом підвищено на 10%.

Після підвищення тарифів місячна абонентна плата за користування основним телефонним апаратом у містах і райцентрах становить: для бюджетних організацій – 22,52 грн. (без похвилинної оплати) і 16,44 грн. (з похвилинною оплатою); для інших організацій – 33,81 грн. (без похвилинної оплати) і 23,67 грн. (з похвилинною оплатою); для населення – 22,52 грн. (без похвилинної оплати) і 16,44-28,44 грн. (з похвилинною оплатою – залежно від обсягу часу, що не тарифікується).

Місячна абонентна плата за користування основним телефонним апаратом у селах і селищах міського типу після підвищення становить: для населення і бюджетних організацій – 10,02 грн. (без похвилинної оплати розмов) і 8,76 грн. (з похвилинною оплатою); для інших організацій – 15,73 грн. (без похвилинної оплати) і 13,77 грн. (з похвилинною оплатою).

Як повідомили УНІАН у прес-службі НКРЗ, комісія ухвалила рішення про зміну граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги «з метою скорочення перехресного субсидування послуг місцевого телефонного зв`язку за рахунок інших послуг, а також з метою наближення тарифів на послуги місцевого зв`язку до рівня собівартості».

При цьому, як відзначили в прес-службі, істотною особливістю затверджених граничних тарифів є те, що вони передбачають «не тільки пряме підвищення тарифів», а й дають можливість абонентам «вибирати вигідні для них тарифні плани й умови оплати», оскільки передбачається диференціація розміру абонентної плати й вартості розмов понад встановлений ліміт (часу, що не тарифікується) для абонентів міст і райцентрів з погодинним обліком місцевих розмов залежно від вибраного обсягу часу, що не тарифікується.

За даними НКРЗ, залежно від вибраного тарифного плану, абоненти «матимуть змогу навіть зменшити свої витрати в межах від 3 до 25%».

Всі інші позиції за прейскурантом Граничних тарифів залишаються без змін.

За даними прес-служби, затверджені граничні тарифи були узгоджені всіма відповідальними органами – Держкомпідприємництва, Федерацією роботодавців України, Всеукраїнською асоціацією роботодавців України, Союзом підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Союзом орендарів і підприємців України, Загальним представницьким органом профспілок і профоб`єднань.

Довідка УНІАН. До підвищення граничних тарифів місячна абонентна плата за користування основним телефонним апаратом у містах і райцентрах становила: для населення і бюджетних організацій – 19,58 грн. (без похвилинної оплати розмов) і 13,70 грн. (з похвилинною оплатою); для інших організацій – 30,74 грн. (без похвилинної оплати) і 21,52 грн. (з похвилинною оплатою). Місячна абонентна плата за користування основним телефонним апаратом у селах і селищах міського типу становила: для населення і бюджетних організацій – 9,10 грн. (без похвилинної оплати розмов) і 7,96 грн. (з похвилинною оплатою); для інших організацій – 14,30 грн. (без похвилинної оплати) і 12,52 грн. (з похвилинною оплатою).