У передмісті Харкова стався витік газу

Харків. 26 травня. УНІАН. 25 травня, в другій половині дня, у Харківському районі на виїзді з міста по вул. Командарма Корка сталася розгерметизація та витікання газу пропан з ємності вантажного автомобіля «Вольво».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, до місця події негайно виїхали рятувальні підрозділи МНС. З 200-метрової зони були виведені всі люди, територія була закрита для проїзду транспорту, вимкнене енергопостачання в прилеглі будинки.

О 19.30 до місця події прибув інший автомобіль пристосований для транспортування та перекачування газу, о 20.00 з негерметичної цистерни почалася перекачка газу, і після завершення (00.15) пошкоджений автомобіль забрали з проїжджої частини дороги. Рятувальники забезпечили безпечну перекачку газу та прибирання залишків палива з проїжджої частини дороги. Всі роботи з ліквідації надзвичайної події закінчились о 01.45. Постраждалих немає, повідомили у прес-службі.