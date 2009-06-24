Курси валют у комбанках Харкова

Долар 7,6-7,65 грн.

Харків. 24 червня. УНІАН. На 24 червня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,6 грн. (продаж - 7,69 грн.), євро - 10,55 грн. (10,85 грн.), Базис - 7,65 (7,68), 10,65 (10,85), Меркурій - 7,61 (7,69), 10,55 (10,7), Реал-банк - 7,64 (7,68), 10,7 (10,83) відповідно. Як повідомляв УНІАН, на 24 червня Національний банк України встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 761.1100 (на 23 червня – 761.0300) 100 EUR – 1063.8796 (на 23 червня – 1054.6354) 10 RUR – 2.4104 (на 23 червня – 2.4360).

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