Луценко прокоментував звільнення Сьомочкіна

Харків. 30 червня. УНІАН. Екс-депутат Харківської міськради Сергій СЬОМОЧКІН більше не є радником міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА. Про це повідомив сам міністр, коментуючи підсумки своєї поїздки до Харкова.

«Пан СЬОМОЧКІН не є радником міністра внутрішніх справ. Він лише вводив у курс справ області начальника главку генерала РАЗВАДОВСЬКОГО. На цьому його функція закінчена. Найближчим часом я планую призначити його відповідальним по міліційній частині за підготовку до Євро-2012. Такі контролюючі від МВС кадри з`являться в усіх містах, що приймають Євро-2012», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Коментуючи припущення, що рішення міністра може бути пов`язане з отриманими під час візиту до Харкова фактами, що свідчать про протиправну діяльність С.СЬОМОЧКІНА в статусі радника міністра, Ю.ЛУЦЕНКО заявив: «Знаючи атмосферу чуток, відкрито заявляю, що ніяких «спостерігаючих» і «контролюючих» у ЛУЦЕНКА немає. Якщо є факти незаконних дій з боку СЬОМОЧКІНА, я готовий провести перевірку і розслідування. Якщо це лише на рівні чуток, то і ставитися до такої інформації серйозно було б неправильним».