Міліція затримала вандала в Чапаєвому
11:42, 07 липня 2009Харьків
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Порушено кримінальну справу
Харків. 7 липня. УНІАН. Працівники міліції затримали 24-річного мешканця селища Чапаєве Кегичівського району, який скоїв крадіжку 33 штук тротуарної металевої плитки з підніжжя могили Невідомого солдата.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної міліції, «витівку» земляка помітила мешканка Чапаєвого, яка й повідомила органам правопорядку.
Слідчим відділом Кегичівського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками ст. 297 Кримінального кодексу України.
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