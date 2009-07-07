Міліція затримала вандала в Чапаєвому

Порушено кримінальну справу

Харків. 7 липня. УНІАН. Працівники міліції затримали 24-річного мешканця селища Чапаєве Кегичівського району, який скоїв крадіжку 33 штук тротуарної металевої плитки з підніжжя могили Невідомого солдата. Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної міліції, «витівку» земляка помітила мешканка Чапаєвого, яка й повідомила органам правопорядку. Слідчим відділом Кегичівського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками ст. 297 Кримінального кодексу України.

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