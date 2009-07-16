Терехов обіцяє оснастити медицину до Євро-2012 супутниковими системами

Харків. 16 липня. УНІАН. На Харківщині в рамках підготовки до Євро-2012 для поліпшення якості медичного обслуговування буде впроваджено супутникові навігаційні системи.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ТЕРЕХОВА.

За його словами, досвід щодо роботи спеціальної системи навігації для служб МНС, швидкої допомоги та інших підрозділів швидкого реагування напрацьовано Науково-дослідним інститутом радіоелектронних вимірювань «Радмир».

Інститутом проведено розробку не лише самого обладнання, але й комп’ютерної програми для відстеження та зв’язку зі службами допомоги, що дозволить швидко реагувати на виклики населення та ефективно проводити роботу.

За результатами зустрічі представників «Радмиру» та фахівців облдержадміністрації ухвалено рішення розпочати пілотний проект щодо використання супутникових навігаційних систем для диспетчерування швидкої медичної допомоги в 4 районах Харківщини: Харківському, Дергачівському, Красноградському, Лозівському, а також в обласній клінічній лікарні.

Протягом 2009-го та 1 кварталу 2010 р. передбачається оснащення 14 виїзних автомобілів Державної служби медицини катастроф області, яка надає консультативну допомогу та забезпечує доставку пацієнтів в обласну клінічну лікарню з районів області, а також всіх підрозділів швидкої допомоги зазначених районів, в яких впроваджується пілотний проект.

Впровадження супутникових навігаційних систем буде здійснюватися протягом 2010-2011 років.

«Впровадження подібної системи забезпечить виконання вимог міжнародних організацій, в тому числі УЄФА, та поліпшить підготовку галузі охорони здоров’я України і Харківської області, зокрема, для прийому учасників та гостей Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012», - сказав І.ТЕРЕХОВ.