У Верхньому Салтові знайшли перстень тисячолітньої давнини

Харків. 20 липня. УНІАН. Срібний перстень VIII—X століть знайшли харківські археологи на розкопках катакомб у селі Верхній Салтів Вовчанського району Харківської області, передає кореспондент ІА «МОСТ-Харьков».

Перстень зі срібла з великим овальним каменем із зеленого скла, що добре зберігся без втрачених деталей, був виявлений в одній з катакомб (могильних камер) на археологічному комплексі Верхнього Салтова.

«Десять століть тому на цьому місці було середньовічне місто з білокам`яною фортецею і населенням в кілька тисяч чоловік, - говорить історик, завідувач відділом археології Харківського історичного музею Віктор АСЬОНОВ. – Салтів був адміністративним центром Хазарського каганату в північних землях, і його населення, поза сумнівом, стояло на вельми високому рівні господарського та культурного розвитку».

Цю археологічну культуру прийнято називати «салтівською» – за назвою села, де вона була виявлена в 1900 році місцевим вчителем Василем Бабенком. Відтоді дослідження цієї пам`ятки практично не припинялися. Останні кілька років сюди їздять на археологічні практики студенти-історики Харківського національного університету ім. Каразіна та співробітники історичного музею.

«Цього року дуже вдала перша знахідка, - говорить доцент історичного факультету ХНУ ім. Каразіна Валерій СКИРДА. – Зазвичай найцікавіші речі знаходять в останній день експедиції. Але цього року ми сподіваємося на ще цікавіші знахідки».