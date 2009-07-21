Українці назвали найнадійнішу валюту

Впродовж двох останніх кварталів спостерігається незначне зростання довіри українців до національної валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив генеральний директор компанії ІФАК Україна Сергій ГОВОРУХА, коментуючи результати проведеного дослідження.

За його словами, якщо в лютому гривні в цілому висловлювали довіру 24% респондентів, то в липні – 34%. При цьому продовжує залишатися високим рівень недовіри до національної валюти (44%), хоча він і скоротився, порівняно з даними, одержаними під час попереднього дослідження (у лютому гривні не довіряли 52% громадян).

Аналогічно за вказаний період зросли показники довіри громадян до долара (24% у лютому, 35% у липні) і євро (43% у лютому, 55% у липні).

Як зазначив С.ГОВОРУХА, євро продовжує залишатися в уявленні українців найнадійнішою валютою, якій вони довіряють більше за інші і в якій воліють зберігати свої заощадження.

Моніторингове дослідження «5 фактів про українців» проводилося з 5 по 15 липня Міжнародним дослідницьким агентством ІФАК Україна. В рамках проекту в містах з населенням 50 тис. і більше чоловік методом інтерв`ю було опитано 1,5 тис. респондентів віком від 20 до 60 років. Статистична похибка вибірки становить 3%.