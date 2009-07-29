Погоду у харківському регіоні робитимуть групи Фельдмана і Добкіна-Кернеса

Експерти називають групи ФЕЛЬДМАНА і ДОБКІНА-КЕРНЕСА найперспективнішими і найвпливовішими на Харківщині.

Про це, за результатом проведеного дослідження на тему «Роль регіональних еліт напередодні президентської кампанії», заявив директор Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО на прес-конференції в УНІАН.

«Група ФЕЛЬДМАНА» і «група ДОБКІНА-КЕРНЕСА» є найбільш перспективними і динамічними в Харкові і області», - сказав експерт.

За його словами, це «висхідні зірки», які в найближчому майбутньому зможуть претендувати на всю повноту влади в регіоні і на вплив на центральному рівні.

Зокрема, зазначив К.БОНДАРЕНКО, «сьогодні наймогутнішими елітними групами в місті і регіоні є «група ДОБКІНА-КЕРНЕСА», що зосередила у своїх руках міські економічні потоки, адміністративний, інформаційний та політичний ресурс, і «група ФЕЛЬДМАНА», яка володіє серйозними політичними, фінансовими, інформаційними та електоральними ресурсами у Харкові і нарощує свій вплив завдяки могутнім політичним зв`язкам Олександра ФЕЛЬДМАНА».

На думку К.БОНДАРЕНКА, водночас поступово втрачають політичні позиції «група ШЕНЦЕВА-ЧЕРНОВА». При цьому «група АВАКОВА-ЮЩЕНКА» контролює значну частину економіки міста і регіону (держпідприємства та приватні структури), а також володіє серйозними адміністративними можливостями, які надає чинник губернаторства Арсена АВАКОВА і статус «брата Президента» Петра ЮЩЕНКА.

У свою чергу в переданому УНІАН прес-службою народного депутата О.ФЕЛЬДМАНА коментарі, К.БОНДАРЕНКО дає оцінку і перспективам основних харківських політико-фінансових суб`єктів впливу.

Так, за його словами, «група ДОБКІНА-КЕРНЕСА» в середньостроковій перспективі має всі шанси на поглинання «групи ШЕНЦЕВА-ЧЕРНОВА». «Швидше за все, це відбудеться після чергових виборів мера Харкова, на яких ДОБКІН підтвердить довіру міського виборця», - вважає К.БОНДАРЕНКО.

Він також відзначив, що «група ФЕЛЬДМАНА» має всі шанси на подальше зміцнення своїх позицій у разі отримання Юлією ТИМОШЕНКО поста Президента або прем`єра після майбутніх президентських виборів.

«У разі перемоги Ю.ТІМОШЕНКО, після виборів у «групу ФЕЛЬДМАНА» віллються прагматично орієнтовані молоді бізнесові і політичні еліти, кон`юнктурні чиновники-технократи та численні поки що «таємні симпатики» ТИМОШЕНКО», - сказав політолог, додавши водночас, що «у разі програшу Ю.ТІМОШЕНКО, О.ФЕЛЬДМАН збереже свій вплив у місті й області за рахунок уміння домовлятися та співіснувати з опонентами, тому що фракції БЮТ в обласній і міській радах є другими за величиною і складаються на 99% з людей ФЕЛЬДМАНА».

До «активу».О.ФЕЛЬДМАНА експерт також відніс «успішну атаку на групи «ДОБКІНА-КЕРНЕСА» під час конфлікту з харківською владою; збереження бізнес-імперії в період конфлікту з ДОБКІНИМ-КЕРНЕСОМ та в період економічної кризи; успішне лобіювання в Україні бізнес-інтересів єврейської, в`єтнамської, азербайджанської, китайської та ряду мусульманських общин; створення в парламенті депутатського об`єднання «За Харківщину!», куди увійшли депутати від трьох парламентських фракцій (сьогодні це офіційне лобі Харкова у ВР); роботу з просування особливого статусу для Харкова, міжнародну діяльність тощо.

В цілому, прогнозує К.БОНДАРЕНКО, за наслідками президентських виборів у харківському регіоні сформується двопартійний «політичний режим» на основі Партії регіонів та Блоку Юлії Тимошенко. Зокрема, К.БОНДАРЕНКО констатує такий «місцевий парадокс»: «Нові сили не зможуть закріпитися в місті і області без співпраці з традиційними групами впливу. А інтегрувавшись з ними, - якщо це взагалі можливо у разі співпраці нових сил з ПР і БЮТ, - вони перестануть бути носіями новизни».