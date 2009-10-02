У Харкові новий начальник міліції

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Наказом МВС України від 30 вересня ц.р. на посаду начальника Харківського міського управління ГУМВС України в Харківської області призначено полковника міліції Олександра БАРАННИКА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю обласної міліції, представляючи колективу управління нового керівника, начальник обласної міліції Анатолій СЛІПЧЕНКО наголосив, що пріоритетними для міської міліції напрямками діяльності є боротьба з корупцією, протидія злочинам у земельній сфері, виявлення фактів розкрадання бюджетних ресурсів, а також очищення власних лав від порушників закону.

А.СЛІПЧЕНКО поставив перед колективом ХМУ ряд невідкладних завдань, зокрема: оперативне та якісне реагування на кожне звернення громадян до міліції, недопущення укриття злочинів від обліку, забезпечення правопорядку на вулицях, активізація боротьби з незаконним обігом наркотиків, майновими злочинами, припинення злочинів у сфері економіки, викриття фактів контрабанди, виготовлення контрафактної продукції та боротьба з нелегальною міграцією.

А.СЛІПЧЕНКО висловив упевненість, що новий керівник ХМУ швидко мобілізує роботу міської міліції, що дозволить забезпечити ті результати, на які сьогодні чекають харків’яни.

Як повідомляв УНІАН, під час свого останнього візиту до Харкова 26 вересня ц.р. Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО скритикував діяльність міліції Харківської області, назвавши результати її роботи одними з найгірших в Україні.

О.БАРАННИК працював у органах внутрішніх справ з 1984 р. З 2000 р. перейшов на службу до Державної податкової адміністрації, працював на керівних посадах у відділах ДПА м. Харкова, з 2003 по 2006 р.р. - заступник голови ДПА в Харківській області. Пенсіонер державної служби. З 2006 р. – депутат Харківської міськради, фракція «Російсько-український союз (РУСЬ)».