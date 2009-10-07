Хандогія і Лаврова не влаштовує кількість пунктів пропуску на кордоні

Харків. 7 жовтня. УНІАН. Керівники зовнішньополітичних відомств України та Росії Володимир ХАНДОГІЙ і Сергій ЛАВРОВ виступають за збільшення кількості пунктів пропуску на українсько-російському кордоні.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це повідомили міністри вчора на брифінгу в Харкові, відповідаючи на запитання журналістів про те, чому затягується процес облаштування державних кордонів між Україною та Росією.

«Що стосується пунктів пропуску, то ми в конкретиці не розглядали питання про відкриття, закриття. Ми домовилися про те, що наші існуючі пункти пропуску вимагають посиленої уваги не лише з боку міністерств закордонних справ, а й з боку відповідних наших відомств. Я думаю, завтра (7 жовтня – УНІАН) у ході зустрічі з представниками й керівниками регіонів і областей України та Росії більш предметно обговоримо це питання, ми почуємо проблеми, які, як вважають наші губернатори, існують у цьому плані, й будемо по мірі можливостей міністерств закордонних справ однієї та іншої країни сприяти у вирішенні цих проблем», - сказав т.в.о. міністра закордонних справ України В.ХАНДОГІЙ.

Він підкреслив, зокрема, що Україну не задовольняє кількість пунктів пропусків не лише на східному, але й на західному кордоні.

«Сьогодні кількість пунктів пропусків нас не задовольняє. Вона нас не задовольняє ні на цій ділянці кордону з Росією, нас не задовольняє кількість пунктів пропуску на західних наших кордонах. Безумовно, потрібно збільшувати, облаштовувати їх для того, щоб наші громадяни могли безперешкодно й комфортно здійснювати поїздки в наші держави, й на це, власне кажучи, і буде спрямовано наші зусилля спільно з іншими організаціями та відомствами на цьому напрямку», - сказав В.ХАНДОГІЙ.

На думку міністра закордонних справ РФ С.ЛАВРОВА, питання пунктів пропуску на кордоні Росії та України є проблемними, і МЗС обох країн прагнуть активізувати цей тривалий процес.

«Що стосується пунктів пропуску, - сказав С.ЛАВРОВ, - так, це болюча тема, вона нас особливо турбує, як і українських колег, оскільки безпосередньо стосується повсякденного життя громадян Росії, громадян України. Це й серйозна фінансова проблема, тому що, ви знаєте, після розпаду Радянського Союзу ми й досі нею займаємося, ми хочемо, щоб пункти пропуску були цивілізованими, щоб вони відповідали європейським стандартам, були зручні для наших людей, щоб їх кількість була достатньою для нормального економічного, культурного й людського, сімейного спілкування».

С.ЛАВРОВ повідомив, що в середу, 7 жовтня, в Харкові на зустрічі з керівниками прикордонних регіонів Росії та України «будуть присутні представники відповідних відомств по урядовій лінії й з Москви, й з Києва, зокрема представник агентства Роскордон. Отже розраховуємо, що за підсумками цієї зустрічі можна буде вжити додаткових конкретних заходів, результати яких відчують наші громадяни».