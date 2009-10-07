На Харківщині стали менше грабувати

Харків. 7 жовтня. УНІАН. У Харківській області в січні-вересні 2009 р. кількість грабежів зменшилася на 19,0% порівняно з відповідним періодом 2008 р.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на Головне управління статистики ОДА.

За інформацією ГУ, загальна кількість кримінальних проявів в області, які зафіксовані органами внутрішніх справ, прокуратури та податкової міліції протягом січня–вересня 2009 р., становить 18,6 тис. випадків, з числа яких 0,3 тис. виявлено податковою міліцією.

Із загального числа зафіксованих органами внутрішніх справ та прокуратури кримінальних проявів 30,2% – тяжкі та особливо тяжкі. Більшість злочинів (81,9%) були скоєні на території міст та селищ міського типу.

В облстаті повідомляють, що в загальній кількості злочинів 46,2% становили злочини проти власності, 17,5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 8,1% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 5,8% – злочини проти громадського порядку та моральності, 5,1% – злочини проти життя та здоров’я особи, 4,0% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, по 3,4% – злочини проти громадської безпеки та злочини у сфері службової діяльності та по 2,3% – злочини у сфері господарської діяльності і злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

ГУ статистики повідомляє, що протягом січня–вересня поточного року скоєно 113 умисних вбивств і замахів на вбивство, 34 зґвалтувань та замахів на зґвалтування.

Обстат відмічає, що порівняно з відповідним періодом минулого року кількість грабежів (0,9 тис.) зменшилась на 19,0%, розбоїв (0,1 тис.) – залишилась на тому ж рівні, проте кількість крадіжок (5,7 тис.) та шахрайств (0,8 тис.) зросла відповідно на 32,2% та 13,7%.

Органами внутрішніх справ і прокуратури протягом січня–вересня 2009р. виявлено 17 організованих груп (злочинних організацій), що скоїли 206 злочинів, справи по яких направлено до суду. З них тяжкі та особливо тяжкі злочини складають 73,8%. Засуджено до позбавлення волі 25 осіб, які діяли в складі цих організованих груп (злочинних організацій).

ГУ статистики повідомляє, що протягом січня–вересня цього року потерпіли від злочинів 9,5 тис. осіб, з них 25,8% – жінки, 7,2% – пенсіонери, 3% – неповнолітні. Більше половини (58,6%) осіб постраждали від крадіжки або грабежу, 5,9% – в дорожньо-транспортних пригодах на території області. Всього внаслідок злочинних діянь загинула 271 особа, з числа яких 16,6% – в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 37,6% – було вбито, 34,3% – у дорожньо-транспортних пригодах.

За даними облстату, із загального кількості причетних до злочинів осіб (10,4 тис.), встановлених органами внутрішніх справ та прокуратури, 22,5% раніше вже ставали на злочинний шлях, з яких кожен другий має не зняту або непогашену судимість, 12,6% вчинили злочини у групі, 10,6% – у стані алкогольного сп’яніння. З числа виявлених осіб 11,9% – жінки, 5,1% – неповнолітні. Більшість серед осіб, які вчинили злочини, становлять працездатні особи, які не працювали і не навчалися – 82,5%.