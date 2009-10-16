Харківська митниця анулює телефони довіри

Харків. 16 жовтня. УНІАН. З першого листопада 2009 року номер телефону довіри Держмитслужби 800-50-13-13-0 та номери телефонів довіри Харківської митниці 751-37-37 і 731-37-30 функціонувати не будуть.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі митниці.

У разі виникненні сумніву щодо правомірності дій співробітників можна зателефонувати за телефоном довіри Державної митної служби України (044) 247-27-19, який залишається єдиним телефоном довіри митної служби, повідомили у прес-службі.