У Полтаві сьогодні «мінували» вокзал

Харків. 24 жовтня. УНІАН. Сьогодні у Полтаві міліція затримала зловмисника, який зробив фальшиве повідомлення про замінування вокзалу «Полтава-Південна».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України на Південній залізниці, повідомлення про те, що біля центрального входу до залізничного вокзалу станції «Полтава-Південна» у смітнику знаходиться вибухівка, надійшло сьогодні о 1.35 з мобільного телефону від невідомого громадянина.

У зв’язку з цим з вокзалу негайно було евакуйовано пасажирів та працівників станції - всього 30 осіб. Після огляду платформ та приміщень вокзалу спеціальними службами вибухового пристрою не виявлено. Затримки в графіку руху потягів не було допущено. О 2.45 роботу вокзалу відновлено.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 20-річного мешканця Запорізької області, який, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, повідомив про замінування вокзалу. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 259 КК України.