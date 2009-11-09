ХТЗ вважає перспективним ринок Середньої Азії

Харків. 9 листопада. УНІАН. Фахівці Харківського тракторного заводу вважають перспективним для свого підприємства середньоазійський ринок сільськогосподарської техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції керівник з питань регіональних продажів ХТЗ Ігор САЗОНОВ, коментуючи підписання контракту на поставки в Таджикистан партії харківських тракторів.

Зокрема, І.САЗОНОВ підкреслив перспективність ринку Таджикистану і повідомив, що розширити постачання сільськогосподарської техніки ХТЗ планує в лютому 2010 р.

«Кількість поки невелика, але основний пік роботи у них припадає на лютий, до цього часу ми готуватимемо основні постачання тракторів», - повідомив І.САЗОНОВ.

Він підкреслив, що ХТЗ «зацікавлений у розширенні ринку збуту, у тому числі і в Середній Азії». За його фахівця, у ХТЗ є цілий ряд сільськогосподарських машин, придатних для використання в таких умовах, які значно перевершують аналоги російських виробників.

«Кілька років тому була створена гусенична машина, вона добре себе зарекомендувала у тому числі і в Таджикистані. Були поставлені і гусеничні й колісні трактори на машинно-випробувальну станцію. В даний час випробування закінчуються, і вже зараз видно перевага техніки тракторного заводу порівняно з аналогічною технікою Алтайського та Волгоградського заводів», - сказав І.САЗОНОВ.

Він наголосив, що продукція ХТЗ є дуже привабливою для Таджикистану через свою економність.

«Це одне з не багатьох підприємств (ХТЗ – УНІАН), яке всю лінійку тракторів робить: і гусеничні, і колісні, із ступенем уніфікації до 70%. Це дуже привертає і таджицьку сторону, зокрема в скороченні експлуатаційних витрат при роботі цієї техніки», - сказав І.САЗОНОВ.

Він відзначив необхідність розвитку середньоазіатського ринку для українських виробників: «Близько 13 тис. тракторів потенційно необхідно для Таджикистану. Це не тільки продукція ХТЗ, але й цілого ряду інших підприємств, і маленькі трактори такого типу, як робить Південний машинобудівний завод в місті Дніпропетровськ та ряду інших».

І.САЗОНОВ наголосив, що візит делегації Харківської області до Таджикистану сприятиме завоюванню харківськими виробниками середньоазіатського ринку.

«Візит Харківської області відразу привернув увагу й інших країн. І з Туркменії, і з Узбекистану пішли запрошення делегації Харківської області в ці країни», - повідомив І.САЗОНОВ.