Регбійний клуб Ярославського – Чемпіон України (фото)

Харків. 9 листопада. УНІАН. Вигравши другий матч фінальної серії в одеського «Кредо-63», харківська команда регбістів «Олімп» виборола звання чемпіонів України.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі клубу «Олімп», це п’ята поспіль перемога харківської команди в національній першості з регбі.

Матч, який відбувся в Олександрії, завершився з рахунком 18:15 на користь підопічних Валерія КОЧАНОВА. Гра проходила з великою напругою: харків’яни програвали у першому таймі (5:3), але зібралися і зуміли вирвати перемогу, підтвердивши звання кращої регбійської команди країни.

Рахунок серії 2:0 на користь «Олімпу», загальний рахунок 38:21.

Успіх «Олімпу» останніми роками можна пояснити всебічною підтримкою, яку здійснює президент групи DCH та футбольного клубу «Металіст» Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, сказав співрозмовник агентства. За його словами, команда має серйозну тренувальну базу і можливості у підвищенні майстерності.

Коментуючи виступ «Олімпу», головний тренер В.КОЧАНОВ висловив задоволення з того, що його команді вдалося здобути перемогу у всіх шести осінніх матчах.

Вже цього тижня харків’яни у складі збірної України виїжджають на міжнародний турнір, який пройде в Грузії.

Говорячи про завдання в національному чемпіонаті, В. КОЧАНОВ наголосив, що перед клубом ставиться одне завдання – «відстояти чемпіонський титул».

Фото сайту Одеса-спорт