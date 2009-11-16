Синчук порушив справу проти депутата райради

Харків. 16 листопада. УНІАН. Прокурором Харківської області порушено кримінальну справу стосовно депутата однієї з районних у м. Харкові рад за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.27 та ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України за фактами організації умисного ухилення від сплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області, встановлено, що депутатом попередньо були розроблені схеми для двох суб’єктів господарської діяльності щодо формування неправомірного податкового кредиту з податку на додану вартість шляхом проведення безтоварних операцій з використанням реквізитів кількох підприємств, зареєстрованих у різних областях України.

Фактично організувавши фінансово-господарську діяльність цих підприємств, власне конвертаційний центр, використовуючи при цьому на їх керівних посадах підставних осіб, депутат і його посібники провели низку безтоварних операцій, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (лише по епізодах, доведених слідством, на суму 4,9 млн. грн.).

За попередніми даними протягом 2008-2009 років за такою злочинною схемою через суб’єкти господарської діяльності проведено безтоварні операції на загальну суму понад 500 млн. грн.

У справі триває досудове слідство.