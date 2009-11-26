ДТП на Харківщині: загинув водій автобуса

Харків. 26 листопада. УНІАН. Сьогодні близько 2-ї ночі на новому автошляху Дніпропетровськ-Харків сталося ДТП, внаслідок якого загинув водій автобуса «Ікарус», інший водій отримав черепно-мозкову травму.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, рейсовий автобус «Ікарус», який з 8 пасажирами їхав з Кривого Рогу до Харкова, врізався у зламану вантажівку «Рено Магнум», що стояла на обочині.

Травмованого водія було доставлено в Красноград до реанімації в центральну районну лікарню (Харківська область). Також до лікарні доправлені 6 пасажирів «Ікаруса», які отримали травми.