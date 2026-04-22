Літаків немає: росіян хочуть посадити на 700 старих 'Кукурузників'

Ан-2, розроблений ще у 1940-х, протягом десятиліть "тягнув" на собі радянську малу авіацію.

Росія хоче повернути до експлуатації велику кількість старих літаків Ан-2, прозваних в народі "кукурудзниками". Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Сибірський науково-дослідний інститут авіації запропонував повернути в експлуатацію близько 700 Ан-2, які нині перебувають на зберіганні. На думку ініціаторів, це дозволить подолати гострий дефіцит малої авіації.

Альтернатив у росіян фактично не залишилося. Через санкції доступ до нової техніки суттєво обмежений, а обидва російські проєкти, які виступали заміною Ан-2 не виправдали очікувань.

У Службі зовнішньої розвідки нагадують, що для нового російського ЛМС-901 "Байкал" неодноразово переносили терміни сертифікації. Спершу на 2025 рік, потім на 2026-й, а сьогодні вже кажуть про 2027-й. Через технічні та фінансові труднощі конкретну дату досі не визначено.

Другий російський проєкт – це ТВС-2МС. Йдеться про глибоку модернізацію того ж АН-2, створену без державного фінансування. Цей напрямок було закрито. Сьогодні монгольська компанія MUNKH AERO планує експлуатувати ці літаки у себе, використовуючи американські двигуни.

На думку фахівців, саме двигуни є ключовою проблемою для відновлення 700 законсервованих літаків. Фактично є лише два варіанти – і обидва виглядають тупиковими.

Американські силові установки недоступні через санкції, а російський ТВД-10Б поки що існує лише на папері. Перспективи його серійного виробництва в умовах фінансового та технічного виснаження галузі експерти обережно називають "доволі невизначеними".

Це не єдина проблема у питанні реанімації старих бортів. Ініціатори проєкту заявляють, що фюзеляжі літаків зношені лише приблизно на третину, однак галузеві експерти сумніваються в достовірності цієї оцінки. Ймовірно, реальний стан літаків набагато гірший, ніж передбачають у РФ.

У Службі зовнішньої розвідки вважають, що якщо терміни серійного виробництва "Байкала" знову зсунуть, а питання з двигунами залишиться невирішеним, ситуація стане критичною.

Без авіасполучення близько 60% території РФ – райони, де немає ані автомобільних доріг, ані залізниці, – фактично ізольовані від решти країни.

Таким чином, мешканці віддалених регіонів РФ можуть зіткнутися з ситуацією, коли зможуть дістатися цивілізації лише за допомогою "екологічно чистого гужового транспорту".

Довідка УНІАН. Ан-2, розроблений ще у 1940-х, протягом десятиліть "тягнув" на собі радянську малу авіацію. За весь період його виробництва у кількох країнах, зокрема в СРСР, Польщі та Китаї, було зібрано понад 17 тисяч таких машин. Більшість із них уже давно списані та утилізовані.

За даними Служби зовнішньої розвідки, сьогодні в активній експлуатації в РФ залишилося лише 249 бортів, ще 276 перебувають у розпорядженні ДОСААФ. Із 2024 року Росія припинила списання старих літаків і повернула в повітря 16 одиниць. Питання безпеки пасажирських перевезень при цьому не враховувалося.

Фактичний провал головних програм у сфері цивільної авіації не заважає росіянам фантазувати на тему конкуренції із західними компаніями.

Нещодавно у російській Казані вперше представили макет пасажирського літака Ту-454, який хочуть позиціонувати в сегменті сучасних далекомагістральних широкофюзеляжних літаків, на кшталт Boeing 787 Dreamliner та Airbus A350.

Окрім цього на венчурному форумі в Казані показали модель подовженого лайнера сімейства МС-21, розраховану на 270 пасажирів. Проєкт отримав назву МС-21-500. Його розглядають як альтернативу Boeing 757 та Boeing 767.

