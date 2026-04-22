Долар і євро пішли донизу: який курс валют пропонують обмінники та банки

Продати долар можна в середньому за курсом 43,70 грн, а євро – 51,40 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 22 квітня, знизився на 15 копійок і складає 44,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 25 копійок і складає 52,15 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,40 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,87 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,75 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,81 грн/євро, а курс продажу - 51,60 грн/євро.

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 22 квітня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,12 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,91 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 2 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 21 квітня - 51,89 грн/євро).

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин зазначив, що податковий період традиційно супроводжується збільшенням продажу валюти бізнесом, що працює проти подальшого зростання курсу долара, тобто курс долара після стрімкого зростання має стабілізуватися і відкотитися.

