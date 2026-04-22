Сибіга різко відреагував на ідею 'символічного' вступу України до ЄС

Україна не прийматиме жодних "ерзац-членств" у Європейському Союзі. Як повідомляє видання Лівий берег, так міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі з журналістами прокоментував інформацію у західній пресі щодо того, що Франція та Німеччина не готові бачити нашу державу повноцінним членом Євросоюзу і пропонують форми "символічного" залучення без права голосу.

За його словами, існує чітка позиція президента Володимира Зеленського, що Україна "не прийматиме ерзац-членств".

Сибіга вважає, що партнери це розуміють, тому необхідно зосереджуватися на тому, щоб іти шляхом виконання вимог і відповідності критеріям, які потрібні для приєднання до ЄС.

Міністр розповів, що на засіданні Ради ЄС, у якому він брав участь, було надано позитивний сигнал щодо масиву законодавства, яке було прийнятt парламентом для наближення до членства. Він додав, що там також обговорювався 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. На його думку, є підстави вважати, що він нарешті буде підтриманий.

Як повідомляв УНІАН, видання Financial Times написало, що Франція та Німеччина виступили за надання Україні проміжного статусу в Європейському Союзі, який передбачає часткову інтеграцію без ключових прав повноцінного членства.

Йдеться про так звані "символічні" пільги на етапі перед вступом – без доступу до основних фінансових програм ЄС і без права голосу в ухваленні рішень.

Берлін пропонує модель "асоційованого членства", яка дозволить Україні брати участь у зустрічах лідерів ЄС, але без впливу на рішення та без автоматичного доступу до бюджету.

Париж, своєю чергою, говорить про "статус інтегрованої держави", який також відкладає доступ до ключових фондів, зокрема сільськогосподарських субсидій.

