Вперше названо ціну новітнього ЗРК SAMP/T NG: скільки коштуватимуть системи для України

Аналітики не виключають, що переговори щодо постачання SAMP/T NG для України могли вестися непублічно.

Данія офіційно уклала контракт на постачання зенітного ракетного комплексу SAMP/T NG для своїх Повітряних сил. Як зазначають аналітики Defence Express, узгодження деталей угоди тривало близько пів року після того, як у вересні саме ця система була обрана переможцем конкурсу, обійшовши американський Patriot – передусім завдяки швидшим строкам постачання.

Водночас Данія стала першим експортним замовником SAMP/T NG. Це викликало дискусії щодо можливого впливу контракту на постачання систем Україні та шансів отримати їх швидше.

Скільки коштує один комплекс

У межах данської угоди вперше було розкрито експортну ціну SAMP/T NG. Контракт становить 1,47 млрд євро за чотири комплекси. Точна конфігурація систем не розголошується. У західній практиці зазвичай використовується поняття fire unit, склад якого може відрізнятися залежно від вимог замовника. Наприклад, у Франції до нього входять шість пускових установок і радар Ground Fire 300, тоді як в Італії – чотири пускові та радар Kronos GM HP.

Попри це, відомо, що вартість включає не лише самі комплекси, а й певну кількість ракет, навчання персоналу та технічне обслуговування, зазначають аналітики.

У середньому ціна одного комплексу становить близько 375 млн євро – що виглядає конкурентно на сучасному ринку.

Йдеться, що SAMP/T NG має низку переваг над іншими системами, зокрема швидші терміни постачання порівняно з тим самим Patriot. Крім того, відносно невелика кількість операторів системи потенційно означає більшу доступність ракет, хоча цей фактор також залежить від темпів їх виробництва.

Якщо орієнтуватися на данський контракт, закупівля восьми комплексів для України може обійтися приблизно у 3 млрд доларів. Ймовірно, фінансування може здійснюватися за рахунок кредитної програми ЄС обсягом 90 млрд євро. Раніше повідомлялося, що перший транш цих коштів, який тривалий час блокувала Угорщина, планують спрямувати на закупівлю дронів.

Водночас не виключається, що переговори щодо постачання SAMP/T NG для України могли вестися непублічно.

Раніше президент України Володимир Зеленський сказав журналістам, що під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном найважливішою та найголовнішою темою обговорення була альтернатива в контексті систем ППО.

Зокрема, Зеленський зазначив, що SAMP/T - єдина на сьогодні в Європі альтернатива. У 2026 році Україна отримає систему, яку буде тестувати проти балістики. Та, якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою.

