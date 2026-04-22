В наряди з чергування не ходила: голова Нацполіції прояснив статус Дудіної

Сама патрульна сказала, що в поліції не вистачає службовців, тому її викликали на чергування.

Поліцейська Анна Дудіна не працювала на постійній основі в нарядах з реагування.

Про це під час брифінгу сказав голова Національної поліції Іван Вигівський, говорячи про роботу Дудіної.

"Я бачив, що писали про те, що це не патрульна. Це не зовсім правильне трактування. Ця співробітниця є патрульною поліцейською. Але вона працювала не на лінії до цього, а працювала в Апараті, скажімо так, Департаменті. І в неї функціонал трішки був інший", - зазначив він.

За словами Вигівського, нині в патрульній поліції некомплект складає близько 25%, а в Києві - навіть більше.

"Коли є необхідність… На підсилення таких співробітників залучають в такі наряди. Тобто вона не була системно і на постійній основі в нарядах з реагування, а була залучена в цей період. Але вона патрульна поліцейська", - сказав очільник поліції.

Скандал з патрульними

Як повідомляв УНІАН, раніше Дудіній та ще одному правоохоронцю повідомили про підозру у службовій недбалості. За даними слідства, під час теракту в Києві 18 квітня вони залишили місце події.

21 квітня суд обрав їм запобіжний захід - тримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 266 тис. грн.

Під час судового засідання Дудіна заявила, що не визнає провини. За її словами, вона не бачила нападника і не мала можливості застосувати табельну зброю. Також вона зазначила, що не працювала патрульною з 2019 року, однак була викликана через значний кадровий дефіцит у столичній поліції, який, за її оцінкою, складає близько 60%.

Згодом з’явилася інформація, що Дудіна раніше брала участь у Революції гідності як медикиня. Вона підтвердила журналістам, що перебувала на Майдані, зазначивши, що за освітою є реабілітологинею, тож виконувала функції, наближені до медичних.

