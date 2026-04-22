Британський генерал став головним радником Сирського, – Генштаб

Новостворену Воєнну експертну раду ARES при Головкомі ЗСУ Олександру Сирському очолив ексзаступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Річард Ширрефф. Про це УНІАН повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що британський генерал Ширрефф також став головним іноземним військовим радником Сирського.

Під час зустрічі Сирський поінформував Ширреффа про оперативну ситуацію на фронті, застосування нових тактик і видів озброєнь. Також обговорили напрями подальшої роботи Воєнної експертної ради ARES (Allied Reform and Expert Support).

В Генштабі зазначають, що до Ради ARES увійшли високопоставлені військові експерти країн-партнерів, зокрема, генерал-лейтенант Павел Мацко, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил Словаччини. За даними Головкому, інтерес до участі в раді серед західних генералів зростає.

"Рада ARES стане постійним і ефективним комунікаційним каналом між керівництвом Збройних Сил України та професійною військовою спільнотою країн-партнерів. Її робота сприятиме підвищенню якості управлінських рішень і прискоренню інституційного розвитку ЗСУ через впровадження міжнародного досвіду", - заявив Сирський.

Він наголосив, що Україна готова ділитися власним бойовим досвідом з арміями партнерів. "Ми маємо унікальний бойовий досвід – досвід найбільшої та найтехнологічнішої війни ХХІ століття", - підкреслив Головком ЗСУ.

Сирський зазначає, що Ширрефф уже розпочав практичну роботу ради та окреслив конкретні напрями діяльності, зокрема у сфері воєнно-стратегічного аналізу.

Довідка. Ширрефф у 2011–2014 роках обіймав посаду заступника Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі – другу за значенням військову посаду в Альянсі. Він є автором книги "2017: Війна з Росією", в якій задовго до повномасштабного вторгнення попереджав західні уряди про агресивні наміри Москви.

Як повідомляв УНІАН, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що Сили оборони України продовжують зривати окупаційні плани весняно-літнього наступу.

За його словами, попри колосальний тиск та залучення значних резервів, російське командування не змогло виконати поставлені завдання.

Зокрема, в березні, завдяки професійним, злагодженим діям українських воїнів на кількох напрямках наступальні дії противника вдалося зупинити. Сирський зазначав, що На деяких ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, але ворог змушений переходити до перегрупування своїх сил.

За словами Сирського, командування військ РФ кинуло у "м’ясні штурми" десятки тисяч солдатів, однак ціна цієї спроби наступу виявилася для агресора катастрофічною.

