Вживані авто зі США: названо моделі, які розкуповують українці

Середній вік уживаних автомобілів із США, які поповнили автопарк України у період із січня по березень, становить 7 років.

У першому кварталі 2026 року в Україні реалізували 9467 уживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США, що на 1,5% менше, ніж торік. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Найбільшу частку серед них – 59% – становили автомобілі з бензиновими двигунами. Одразу за ними йдуть електромобілі, які охопили 19% ринку. На третьому місці знаходяться гібридні авто, яким належить 12%. На дизельні моделі та на автомобілі з ГБО припало 6% і 4% відповідно.

Відео дня

ТОП-10 вживаних авто, виготовлених у США:

Ford Escape – 1090 од.; BMW X3 – 756 од.; Nissan Rogue – 690 од.; BMW X5 – 635 од.; Tesla Model 3 – 540 од.; Jeep Cherokee – 521 од.; Volkswagen Passat – 502 од.; Tesla Model Y – 497 од.; Jeep Grand Cherokee – 244 од.; Chevrolet Bolt – 208 од.

Український авторинок – що цікавого

Упродовж першого кварталу 2026 року українці купили 2608 легкових авто, ввезених із Китаю. Частка електромобілів серед них становила 58%, тоді як роком раніше цей показник сягав 83%. Якщо розглядати окремі моделі, то серед нових легкових авто китайського походження найбільшу популярність має компактний електричний позашляховик BYD Leopard 3.

Повідомлялося також, що минулого місяця автопарк України поповнили 5,1 тисячі дизельних авто, що на 8% менше, ніж за аналогічний період торік. Серед нових легкових автомобілів із дизельними двигунами лідером ринку виступає Renault Duster, який має стабільно високий попит в Україні.

