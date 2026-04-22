Скасування авіарейсів у Європі: найзручніші способи дістатися з Британії на материк

З Лондона можна швидко дістатися прямими поїздами до кількох країн Європи.

На тлі того, як авіакомпанії в Європі починають скасовувати рейси через різке подорожчання палива в результаті війни в Ірані, туристи починають шукати альтернативні варіанти пересування, наприклад, на поїздах.

Однак якщо всередині континенту підібрати потяги за адекватною ціною та швидкістю ще більш-менш реально, то з островами ситуація набагато складніша.

Проте, на щастя, Велика Британія з'єднана з материком 51-кілометровим підводним залізничним тунелем під протокою Ла-Манш, що веде до Франції.

Основним залізничним перевізником на маршруті є компанія Eurostar. Ось список найзручніших способів дістатися з Великої Британії на материк поїздом без пересадки, причому не тільки до Франції, але й до інших країн Європи.

Франція

Подорож на поїзді Eurostar з Лондона до Парижа займає близько 2,5 годин (із зупинками на Північному вокзалі, в аеропорту "Шарль-де-Голль" і біля "Діснейленду"). Вартість поїздки безпосередньо залежить від того, наскільки заздалегідь ви бронюєте квитки, а також від попиту. Наприклад, згідно з даними пошуку на сайті залізничного перевізника, найдешевші квитки з виїздом сьогодні коштують 262 євро в один кінець, тоді як квитки на середину травня в середньому коштують 117 євро. А ось найдешевші літні квитки поки що можна придбати навіть за 60 євро.

Тим часом, до міста Лілль поїзд Eurostar їде менше 1,5 годин, а вартість квитків на сьогодні стартує від 278 євро. На травневі та літні рейси ще є квитки за 58-65 євро.

Бельгія

Поїздка на поїзді з Лондона до бельгійської столиці Брюсселя триває трохи більше 2 годин, а найдешевші квитки на сьогодні коштують 278 євро. При цьому на деякі дати в травні-липні можна знайти квитки навіть за 58 євро.

Нідерланди

Подорож поїздом без пересадки з британської столиці до Амстердама займає трохи більше 4 годин (із зупинками на центральному залізничному вокзалі та в аеропорту Схіпхол) – є як прямі поїзди, так і з пересадкою в Брюсселі. Найдешевші квитки в день виїзду, якщо пощастить, можна придбати за 290 євро, тоді як середня ціна на літні рейси на даний момент становить 65 євро (хоча квитки на пікові вихідні та святкові дні швидко розлітаються, особливо в умовах нинішнього ажіотажу).

Також на поїзді Eurostar можна доїхати до другого за величиною міста Нідерландів Роттердама – трохи більше ніж за 5 годин. Найдешевші квитки на день виїзду коштують 290 євро, а на травень і літні місяці ще можна знайти варіанти за 58-65 євро.

Німеччина

Також поїзди Eurostar курсують з Лондона до німецького міста Дюссельдорф, але тільки з пересадкою в Брюсселі. Поїздка займає трохи менше 6 годин, а квитки на сьогодні коштують від 393 євро. Загалом тут ситуація з квитками набагато складніша – поки що вони доступні лише до середини травня, а найдешевші з них коштують 207 євро.

Чи можна замінити літаки поїздами

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, вже протягом кількох років влада ЄС намагається пересадити туристів з літаків на більш екологічні поїзди. Однак цим планам заважає ціна питання – літати континентом, як і раніше, дешевше, ніж їздити залізницею.

Водночас недавнє дослідження Transport & Environment (T&E) встановило, що на даний момент бронювання еквівалентних залізничних квитків "складне або неможливе" майже на половині найбільш завантажених міжнародних авіамаршрутів Європи. Справа в тому, що застаріла система бронювання залізничних квитків у Європі, як і раніше, невиправдано ускладнює мандрівникам можливість уникнути авіаперельотів, що забруднюють навколишнє середовище.

Вас також можуть зацікавити новини:

