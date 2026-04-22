У МВС пропонують оновити правила іспитів для водіїв: що зміниться

Міністерство внутрішніх справ України оприлюднило проєкт наказу, який має спростити процедуру отримання водійських посвідчень для іноземців та посилить контроль за ідентифікацією майбутніх водіїв, йдеться на сайті МВС.

Згідно з пояснювальною запискою, проєкт наказу розроблений з метою вдосконалення процедури складання теоретичного іспиту, зокрема шляхом запровадження можливості його складання англійською мовою, урегулювання питання перекладу тестових питань, підвищення доступності та якості надання послуги.

Зазначається, що наразі складання теоретичного іспиту на знання правил дорожнього руху в сервісних центрах МВС передбачається виключно державною мовою. Проте новий проєкт наказу офіційно дозволяє складати теоретичний іспит англійською мовою за вибором іноземця та особи без громадянства.

Відео дня

Крім того, пропонується перед початком теоретичного, і практичного іспитів кожного кандидата обов’язково фотографувати. Якщо у Єдиному державному реєстрі МВС відсутній відцифрований образ обличчя особи, фотографія робиться на місці й одразу вноситься до бази даних.

Наразі документ оприлюднено для громадського обговорення. Далі він має пройти погодження в низці міністерств.

Зміни для водіїв - головні новини

До кінця 2027 року Україна має зобов’язання перед Євросоюзом запровадити обов’язковий технічний контроль для всіх транспортних засобів, зокрема легкових.

20 квітня стало відомо, що вже з червня у рамках проєкту "єЧерга" в країні запрацює електронна система перетину кордону для легкових авто.

У листопаді 2025 року в Україні перестали видавати паперові свідоцтва про закінчення теоретичного або практичного курсу навчання в автошколах. Після завершення навчання автошкола тепер самостійно вносить дані до Єдиного державного реєстру МВС.

