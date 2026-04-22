'ПриватБанк' знизив ціни на валюту: курс долара на 22 квітня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,25 грн, а євро – 52,08 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 22 квітня, знизився на 25 копійок і становить 44,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 35 копійок і складає 52,10 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,60 гривні, а євро - за курсом 51,10 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу подешевшав на 19 копійок і складає 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою знизився одразу на 55 копійок – до 52,08 гривні.

Нацбанк встановив на середу, 22 квітня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,12 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 2 копійки.

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,91 гривні за один євро, тобто українська національна валюта втратила 2 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу євро в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 21 квітня - 51,89 грн/євро).

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 15 копійок і складає 44,25 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 25 копійок і складає 52,15 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,40 гривні за євро.

