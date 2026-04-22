Підвищення тарифів на світло для населення: нардеп відповів, чи станеться це у 2026 році

Раніше експерти попереджали про можливе підвищення тарифів вже цього літа.

У 2026 році підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів не передбачається. Про це в ефірі "Новини.LIVE" розповів народний депутат та член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

"Щодо ціни на електричну енергію для населення, за моєю інформацією, уряд цього року не планує перегляд цін ", – зазначив нардеп.

За його словами, наразі немає гострої потреби у такому рішенні.

Раніше енергетичні експерти повідомляли, що перегляд тарифів на світло може відбутися вже у найближчі місяці.

Тарифи на електроенергію – що кажуть експерти

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко повідомив, що в Україні вже цього року тарифи на електроенергію та газ для населення можуть зрости на 25%. Основною причиною можливого зростання тарифів є складний фінансовий стан енергетичної галузі.

Крім того, за його словами, цьому додатково сприяє прийняття закону про інтеграцію енергетичних ринків України та Європейського Союзу, прийнятий Верховною Радою 7 квітня і підписаний президентом Володимиром Зеленським 20 квітня.

Цю думку поділяє енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв. Він вважає, що тариф на електроенергію для побутових споживачів може зрости вже цього літа. При цьому, за його словами, у квітні та травні українці оплачуватимуть електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за кВт·год.

Раніше Національний банк припускав, що тарифи в Україні можуть зрости у 2026 році і закладав цей прогноз у інфляційний звіт. Там зазначали, що через нормалізацію економічної ситуації в країні поступово почнуть приводити тарифи на окремі послуги ЖКГ до "‎ринково обґрунтованих рівнів"‎.

