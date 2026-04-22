У США зростає попит на секонд-хенд: чому це відбувається

Американці дедалі частіше купують одяг із секонд-хенду, намагаючись скоротити витрати та заощадити гроші. Як пише The Independent, про це йдеться у новому звіті Bank of America Institute.

Причому споживачі не лише частіше звертаються до магазинів уживаного одягу, а й витрачають менше на кожну покупку. За даними дослідження, кількість транзакцій у сегменті секонд-хенду на одне домогосподарство у березні зростала в дев’ять разів швидше, ніж загальні витрати. Водночас із квітня 2025 року покупці всіх рівнів доходу почали витрачати менше за одну покупку.

"Останніми роками індустрія секонд-хенду активно набирає популярності, зокрема завдяки соцмережам, де відео з "знахідками" з благодійних магазинів стають вірусними", - йдеться у статті.

Особливо активною є Покоління Z. Для багатьох із них інтерес до сталої моди перетворився на додатковий заробіток. Цього року представники Gen Z становили 41% продавців уживаного одягу проти 37% у 2024-му.

Загалом кількість клієнтів Bank of America, які продають речі секонд-хенд, у березні зросла на 16% у порівнянні з минулим роком.

Додається, що покупки в секонд-хенді допомагають частині американців справлятися зі зростанням вартості життя, а також дають відчуття внеску у захист довкілля.

У звіті зазначається, що через інфляцію та зростання витрат ритейлерів (зокрема через тарифи) ціни на одяг суттєво підвищуються – нині вони приблизно у п’ять разів вищі, ніж століття тому. У таких умовах уживаний одяг стає доступнішою та екологічнішою альтернативою.

Водночас у березні інфляція зросла, зокрема через високі ціни на енергоносії. Індекс споживчих цін збільшився на 0,9% у місячному вимірі та на 3,3% – у річному. Для порівняння, Федеральна резервна система США орієнтується на цільовий рівень інфляції у 2%.

За даними того ж Bank of America Institute, майже чверть американських домогосподарств у 2024 році жили "від зарплати до зарплати".

Хоча кількість таких сімей продовжує зростати, темпи цього зростання сповільнилися майже втричі порівняно з 2024 роком.

Водночас американці стали менш упевненими у власній фінансовій стабільності після виходу на пенсію. За даними опитування Employee Benefit Research Institute та Greenwald Research, лише 64% респондентів почуваються впевнено щодо своїх пенсійних заощаджень на тлі зростання витрат і невизначеності щодо соціальних гарантій.

На що "полюють" покупці секонд-хендів

Нагадаємо, водночас є думка, що секонд-хенд є не тільки місцем економії - в ці магазини йдуть "полювати" за старовинними предметами інтер'єру. На думку знавців, лише одна вдала знахідка здатна змінити атмосферу всієї оселі. Серед речей, на які полюють любителі "родзинок", - вінтажний барний посуд, вікторіанські комоди та тумбочки, вінтажні чайники, срібні вироби - маслянки, підставки під склянки або кошики для вина, унікальна кераміка, яскраві стільці, латунні дрібнички тощо.

