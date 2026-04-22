В Україні вперше зафіксували субваріант COVID-19 'Цикада'

Прояви захворювання, спричинені субваріантом "Цикада", суттєво не відрізняються від інших варіантів COVID-19.

Лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу лінії Омікрон під назвою "Цикада" виявили фахівці Центру громадського здоровʼя МОЗ України під час секвенування – лабораторного дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу.

Як повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я, виявлення такого субваріанту підтверджує спроможність національної системи громадського здоров’я своєчасно ідентифікувати нові варіанти вірусу.

В міністерстві нагадали, що новий субваріант вірусу "Цикада" (BA.3.2) вперше у світі був зафіксований у листопаді 2024 року в Південній Африці, після чого він поступово поширився щонайменше у 23 країнах світу. Через таке епізодичне проявлення – коли субваріант "завмирав" і тривалий час не демонстрував активного поширення – він отримав назву "Цикада", на кшталт комах, які здатні роками перебувати у стані спокою під землею.

"З огляду на повідомлення інших країн, клінічні прояви захворювання, спричинені субваріантом "Цикада", суттєво не відрізняються від інших варіантів COVID-19. Водночас наявність мутацій потребує подальшого спостереження, особливо серед груп ризику тяжкого перебігу захворювання. Тому людям з групи ризику рекомендуємо проконсультуватися з сімейним лікарем щодо вакцинації", - пояснив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Що відомо про Covid-19 "Цикада": симптоми та лікування

Як повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я, варіант Covid-19 під кодовою назвою BA.3.2 вже зафіксовано у США, Великій Британії, Австралії та кількох інших країнах. Штам назвали "Цикадою" за приховану поведінку: хвороба ніби "затихала" на деякий час і довго не проявляла сплесків активності, як і однойменні комахи.

Поки що вчені не знайшли доказів того, що "Цикада" є небезпечнішою за інші коронавірусні штами, незважаючи на значні генетичні відмінності. Хвороба перебуває у статусі "Під наглядом" і потребує додаткових досліджень. Однак є припущення, що діти можуть хворіти на неї частіше за дорослих.

