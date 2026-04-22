У Швеції залізничники випадково розкопали 'цвинтар' кораблів

Шість стародавніх суден століттями ховалися під землею в центрі міста, вчені кажуть про унікальні знахідки.

Під час робіт над проєктом залізничного тунелю у шведському місті Варберг робітники натрапили на цілу серію уламків стародавніх кораблів, пише Popular Mechanics.

Знахідки були виявлені на місці, яке колись було береговою лінією та частиною гавані. З шести знайдених об’єктів чотири належать до Середньовіччя, один – до XVII століття, а дату ще одного судна поки не вдалося встановити.

Менеджерка проєкту Arkeologerna Елізабет Шагер у своїй заяві назвала знахідки "захопливими", особливо відзначивши деталі конструкції "Уламка №2".

На її думку, "№2" має цікаву особливість – сліди пожежі на захисній смузі корпусу. Це може свідчити про те, що корабель спалили навмисно перед тим, як затопити.

Також серед знахідок виділили "Уламок №6", який, на відміну від інших, побудований за каравельною технологією, що характерна для голландських суднобудівних традицій.

Водночас інші судна "Уламки №3 та №4", були плоскодонними, що було типовим для середньовічної торгівлі. Наразі археологи продовжують аналіз знахідок, сподіваючись розкрити нові деталі про морське життя та торговельні мережі тогочасного регіону.

